زراعة الوسطى توزع بذور البازيلاء والأسمدة الكيميائية على المزارعين

غزة- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC واللجان المحلية في المحافظة، مشروع توزيع بذور البازيلاء والأسمدة الكيميائية على عدد من المزارعين في محافظة الوسطى.

ويأتي ذلك في اطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الزراعة مع المؤسسات كافة،لتعزيز صمود المزارعين،والوقوف بجانبهم،حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين 42 مزارع.

وفي السياق ذاته قامت مديرية زراعة الوسطي بالتعاون مع اتحاد UWAC

بجولة ميدانية مشتركة بين مهندسي مديرية زراعة الوسطي،و ممثلي الاتحاد UWAC بالمتابعة و التحقق من دفيئات المزارعين المتضررين من منخفض " التنين" الذي ضرب الآراضي الفلسطيتية بتاريخ ( 3/2020 )و التحقق من الدفيئة علي ارض الوقع

