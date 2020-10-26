"الدفاع المدني" يعقد يومًا دراسيًا بعنوان "إدارة مخاطر فصل الشتاء"

غزة- الرأي

عقدت مديرية الدفاع المدني صباح اليوم الإثنين يومًا دراسيًا بعنوان: "إدارة مخاطر فصل الشتاء"، بمشاركة مدراء الدفاع المدني في المحافظات، ومدراء المراكز.

وهدف اليوم الدراسي، الذي عقد بمقر المديرية، إلى مناقشة التحديات والمخاطر التي تواجه الدفاع المدني في فصول الشتاء، وبحث سبل تجاوز العقبات في ظل جائحة كورونا وشح معدات وآليات الإنقاذ.

وشارك في اليوم الدراسة كل من الدكتور محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني، والعميد خليل قزعاط مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون المحافظات والباحث أ. إبراهيم الهباش.

وأكد العميد قزعاط على أهمية هذه الفعالية لتسليط الضوء على دور وموقع الدفاع المدني قبل بدء فصل الشتاء هذا العام، ومدى الاستعداد لمواجهة الأحداث الطارئة فيه، وتوصيات تجاوز المعيقات والتحديات التي حدثت الأعوام الماضية.

بدوره، تحدث الدكتور المغير عن التحديات التي واجهت الدفاع المدني في فصول الشتاء الماضية، لافتا إلى وجود تحدي جديد هذا العام في ظل انتشار فايروس كورونا بقطاع غزة.

ودعا إلى بحث كيفية الموائمة للتعامل مع الشتاء في أيضا حال شن الاحتلال الإسرائيلي عدوان جديد على القطاع.

وخلال اليوم الدراسي تم فتح النقاش أمام المحافظين للحديث عن الإمكانيات المتاحة في كل محافظة، والعقبات والتحديات التي تواجهها، والحلول والبدائل لتجاوزها.