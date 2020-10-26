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بمشاركة رئيس بلدية خان يونس

قوافل الخير تفتتح محطة لتحلية المياه في مخيم خان يونس

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:34

قوافل الخير تفتتح محطة لتحلية المياه في مخيم خان يونس
قوافل الخير تفتتح محطة لتحلية المياه في مخيم خان يونس

خان يونس- الرأي

افتتحت جمعية قوافل الخير محطة لتحلية المياه في مخيم خان يونس جنوب محافظات غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة سبع سنابل للإغاثة .
وشارك في الافتتاح رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير جمعية قوافل الخير أ. علي المغربي، وممثلين عن المؤسسة المانحة، وسكان من المجتمع المحلي.
وخلال الافتتاح شكر م. البطة جمعية قوافل الخير ومؤسسة سبع سنابل للإغاثة على انشاء هذا المشروع الخيري الذي سيخدم الآلاف من أبناء مخيم خان يونس، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز وتطوير واقع خدمة المياه في خان يونس سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، للتخفيف من الأعباء الملقاه على عاتق السكان.
وأكد البطة على أن بلدية خان يونس تسعى دومًا من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشاريع التي تنهض بالقطاع المائي والبيئي، في ظل المسعي الحثيث لتجاوز المرحلة الراهنة التي خلفها الحصار وتفشي وباء كورونا، لافتًا إلى أن البلدية على استعداد تام لمد جسور التعاون مع كل المؤسسات الخدماتية والأهلية والمجتمعية.
ومن جانبه أوضح المغربي أن تنفيذ محطة تحلية المياه جاء لحل الأزمة التي يعاني منها سكان المخيم، مشيرًا إلى أنها المحطة ستعمل بقدرة إنتاجية (120) كوبًا يوميًا، ويستفيد منها السكان وطلبة المدارس.
وأكد أن قطاع المياه في غزة مازال بحاجة للدعم الكبير في ظل التلوث ودخول مياه البحر للمياه الجوفية، الأمر الذي يستدعي مزيدًا من بذل العطاء في هذا القطاع.
 

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