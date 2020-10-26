الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة ووجبات الطعام في المستشفيات

غزة- الرأي

نظم فريق دائرة الخدمات الفندقية بوزارة الصحة، جولات ميدانية لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية ، وذلك في إطار متابعتها لجودة الخدمات الفندقية المقدمة للمواطني.

وقال رئيس اللجنة أ.حاتم الصواف مدير دائرة الخدمات الفندقية ، إن الجولة التفقدية جاءت لمتابعه جودة وجبات الطعام في المستشفيات ،و الاطلاع على سير عمل شركات النظافة ومدى التزامها باللوائح والبروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة الى جانب متابعة نظافة الارضيات والممرات والمرافق والتأكيد على اتباع جميع الاجراءات الصحية اللازمة للعمل.

كما شملت الجولة على متابعة فرز النفايات الطبية من قبل الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية ومن ثم الالتزام بترحيلها من قبل شركات النظافة حسب الاصول .

وأضاف " في نهاية الجولة تم مناقشة جميع الملاحظات مع الإدارين والمشرفين في جميع الإدارات" .

وقد شملت الجولتين على زيارة كلا من مستشفى الحرازين والعيون وشهداء الاقصى وعيادتي دير البلح والنصيرات الجديدة بالاضافةالى المبنى الاداري التابع لوزارة الصحة في عمارة كحيل تم خلالها توجيه جملة من الارشادات الادارية والصحية التي تؤكد على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الخاصة بالمكان والعاملين في ظل جائحة كورونا.