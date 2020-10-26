الصحة تنفذ يوماً دراسياً حول العلاج الطبيعي عبر برنامج الزوم

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية يوماً دراسياً في مجال العلاج الطبيعي بالتعاون والتنسيق مع وحدة العلاج الطبيعي، وبدعم من مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK ،

وعبر برنامج الزوم قدّم اللقاء خبراء في العلاج الطبيعي من بريطانيا والذي كان حول ( العلاج الطبيعي لتحسين كفاءة الجهاز التنفسي لمرضى كوفيد 19 ).

واستهدف اللقاء أخصائيي العلاج الطبيعي في وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الدولية والمهتمين في المجال، إضافة إلى مشاركة الحكماء العاملين في أقسام العناية المركزة.

بدوره أفاد أ. سامي جبر مدير دائرة التخطيط والموارد البشرية ان هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل دور التعليم عن بعد والمنصات الالكترونية مواكبة للتطور الحاصل في العالم في ظل جائحة كورونا،

وتابع ان الإدارة تسعى لإنشاء منصة الكترونية خاصة بالوزارة تعني بالتدريب للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، وعقد المزيد من اللقاءات الدورية لمختلف التخصصات الصحية وربط هذه الأنشطة بنظام التطوير المهني المستمر CPD.

إلى ذلك أضاف د. سامي عويمر مدير وحدة العلاج الطبيعي ان هذا اللقاء يهدف لتطوير جهود برامج العلاج الطبيعي والبروتوكول الخاص للتعامل مع حالات كوفيد 19، حيث سيتم من خلاله عرض بروتوكول العمل محلياً ونقل التجربة في غزة والاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.

فيما أبدي الحضور من المتدربين اعجابهم باللقاء واستفادتهم من المدربين، مطالبين بعقد المزيد من الدورات واللقاءات المتخصصة في العلاج الطبيعي.

