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خلال استقباله وفدا من دائرة الإرشاد المهني

الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع وزارة العمل

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:54

الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع وزارة العمل
الإعلام الحكومي يعزز تعاونه مع وزارة العمل

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، وفدا من دائرة التوجيه والارشاد المهني التابعة لوزارة العمل، لبحث سبل التعاون الحكومي المشترك بين الوزارتين.


وضم الوفد الضيف كلا من: إسماعيل قنن مدير دائرة التوجيه والإرشاد، والتوجيه المهني، ومحمود بصل رئيس قسم الارشاد والتوجيه المهني في وزارة العمل، حيث كان في استقبالهما أحمد رزقة مدير دائرة التراخيص والمتابعة، ومحمود الفرا مسئول دائرة العلاقات العامة في وزارة الإعلام.


وأفضى اللقاء إلى التعرف على طبيعة العمل ومتطلباته لدى الطرفين، والتباحث في أنجع سبل التعاون الذي سيعود بالنفع والتطوير على الأداء الحكومي من جهة، وخدمة الجمهور من جهة أخرى، وتذليل أي عقبات تحول دون تنمية القطاعين الحكومي والمجتمعي على حد سواء.


كما، ونص الاتفاق على أن يتم التواصل لتزويد دائرة الارشاد والتوجيه المهني في وزارة العمل بالنشرات التوعوية حول جائحة فايروس كورونا المستجد، واجراءات الوقاية منها لغرض نشرها وتدريسها لطلاب الكليات المهنية التابعة للمركز التدريبية بوزارة العمل والمنتشرة في محافظات القطاع الخمس.


وشكر الوفد الضيف تجاوب وزارة الإعلام الدائم معهم ودعمها المستمر لكل ما فيه فائدة للجميع، مشيدين بالدور التنموي والتنويري للإعلام في المجتمعات كافة وفي فلسطين خاصة.

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