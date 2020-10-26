" الجمارك" تعقد ورشة عمل للمخلصين الجمركيين لشرح البرنامج الجديد

غزة- الرأي

عقدت الادارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، ورشة عمل للمخلصين الجمركيين المعتمدين لدى الوزارة, لشرح آليات عمل التخليص الجمركي عبر المعابر الحدودية.

وشارك بالورشة نائب المدير العام للإدارة جمال الزيان، ومدير معبر رفح التجاري أحمد المصري, والمخلصين الجمركيين المعتمدين.

وأوضح الزيان أن الهدف من الورشة اطلاع المخلصين الجمركيين المعتمدين لدى وزارة المالية بآليات العمل والنظام الالكتروني الجديد بالجمارك والمكوس, مشيراً إلى أن ادارته تعتزم زيادة عدد المخلصّين الجمركيين ومساعدين لهم، لتسهيل اجراءات دخول البضائع عبر المعابر الحدودية.

وبين الزيان أن البرنامج الجديد سيكون فيه نافذة خاصة للمخلصين الجمركيين وسيقدم معلومات وبيانات دقيقة لصناع القرار، لافتاً إلى أن البرنامج يضبط حركة البضائع الواردة والصادرة.

بدوره أكد المصري أن البرنامج الجديد الخاص بالجمارك والمكوس يُمكن من اصدار البيان الجمركي الفلسطيني المعدل، وسيساهم في فصل مهام العمل بين الموظفين وزيادة أدوات الرقابة على عمل المعابر.

وأشاد المخلّصون الجمركيون بالبرنامج الالكتروني الجديد الذي يواكب التقدم ويسهل من اجراءات التخليص الجمركي عبر المعابر، مقدمين شكرهم للوزارة والادارة العامة للجمارك والمكوس على تنظيمها هذه الورشة.

ودار نقاش واسع حول آليات عمل المخلصين الجمركيين في المعابر وطرق تسهيل الاجراءات بما يخفف عن التجار والمكلفين.

