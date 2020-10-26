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المالية تطلق خدمة استمارة الراتب الكترونياً للموظفين المتقاعدين

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:11

المالية تطلق خدمة استمارة الراتب الكترونياً للموظفين المتقاعدين
المالية تطلق خدمة استمارة الراتب الكترونياً للموظفين المتقاعدين

غزة- الرأي

أطلقت وزارة المالية خدمة جديدة لطلب استمارة الراتب الكترونياً للموظفين المتقاعدين في إطار سعيها الدائم لحوسبة الخدمات المقدمة للجمهور.


وبينت الوزارة أن آلية إصدار الاستمارة يكون بالدخول لموقع الوزارة الالكتروني ثم الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة من خلال الدخول الموحد الخاص بكل موظف.
وافادت الوزارة أن الموظف يستطيع التعرف على تفاصيل راتبه والفروقات التي تطرأ على الراتب علاوة على أي تغيرات اجتماعية من خلال استمارة الراتب ودون الحاجة للحضور الى مقر الوزارة.


وفي الاطار ذاته اعلنت الوزارة في وقت سابق عن اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية الخاصة بخلوات الطرف تخفيفاً عن جمهور المراجعين.
 

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