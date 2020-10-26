"الغصين" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في غزة

غزة- الرأي:

استلم المهندس إيهاب الغصين، اليوم الاثنين، مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، خلفًا للأستاذ موسى السمّاك.

وقال "السمّاك" خلال اجتماعه مع المدراء العامون للوزارة تمهيدًا لتسليم الغصين: "نسلم الراية اليوم للمهندس إيهاب، ونحن على ثقة بأنه أهلاً للمسؤولية".

وأضاف أن اختيار "الغصين" لهذا المنصب كان قراراً صائبًا وراجحًا، ونسأل الله له الثبات والسداد، مبينة أنه على يقين بأن مستقبل الوزارة تحت راية "الغصين" سيكون أفضل".

بدوره، قال الوكيل الجديد لوزارة العمل في كلمة له خلال اللقاء "نسأل الله أن نكون على قدر هذه المهمة الموكلة إلينا، وأنا أعتبر وزارة العمل من أهم الوزارات؛ لما لها من دور هام في خدمة المجتمع".

وشدد على أن الإدارة ستكون تشاركية وتشاورية وليست فردية، مضيفاً "نسأل الله أن يعننا على هذا الحمل الثقيل والأمانة العظيم، وأن يسخرنا جنودًا لخدمة أبناء شعبنا".

وفي ختام الاجتماع الذي حضره المدراء العامون ورؤساء الدوائر والوحدات في الوزارة، ذكر "السمّاك" الانجازات التي نفّذتها الوزارة، وكما عرّف الوكيل الجديد بالحضور وهيكلة الوزارة، فيما أجرى "الغصين جولة على أقسام ووحدات الوزارة".