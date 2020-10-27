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أخبار » الرياضة و الملاعب

ميلان ضد روما.. الروسونيرى يستعيد رقما غائبا منذ 61 عاما

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:54

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نجح ميلان، فى تسجيل هدفين أو أكثر، خلال المباراة الحادية عشر على التوالى، فى جميع المسابقات، بعد تعادله مساء الاثنين، مع ضيفه فريق روما، بنتيجة 3 - 3، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي "كالتشيو". 

ذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن ميلان، نجح فى تسجيل هدفين أو أكثر، للمباراة الحادية عشر على التوالى، فى جميع المسابقات، للمرة الأولى منذ عام 1959، أى منذ 61 عاما. 

وحسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، أحداث الشوط الأول، منح النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، التقدم لفريق ميلان، بعد مرور دقيقتين على بداية المباراة، بعد متابعته لعرضية من البرازيلي لياو، ليخدع حارس روما، ويدعها في الشباك.

ولكن نجح الهداف البوسنى دجيكو، في إدراك هدف التعادل لفريق روما، في الدقيقة 14، مستغلا عرضية زميله بيليجريني.

وفى الشوط الثانى، نجح أليكسيس ساليمايكيرس، في إحراز ثانى أهداف الروسونيرى، في الدقيقة 47، قبل أن يدرك التعادل جوردان فيرتو، التعادل لفريق الذئاب، من ركلة جزاء، في الدقيقة 71.

وعاد إبراهيموفيتش، ليسجل ثانى أهدافه، والثالث لميلان، من ركلة جزاء، في الدقيقة 79، ولكن رد روما، بهدف التعادل، عن طريق المدافع كومبولا، في الدقيقة 84.

وتوقفت انتصارات ميلان المتتالية في الدوري الإيطالي، بعد أن نجح في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات من الموسم الحالي 2020 – 2021.

بهذه النتيجة حافظ ميلان، على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 13 نقطة، ورفع روما رصيده للنقطة 8، في المركز التاسع.

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