وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لتطبيق Lightroom يوفر الكثير من الأدوات الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية هل غسول الأنف والفم يقضى على فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اعراض هبوط الدورة الدموية عند مرضى السكر وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول الكمون على صحة الجسم وكالة الرأي الفلسطينية ميلان ضد روما.. الروسونيرى يستعيد رقما غائبا منذ 61 عاما وكالة الرأي الفلسطينية موعد مباراة ليفربول ضد ميتلاند فى دورى أبطال أوروبا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الأزمات تتزايد على يوفنتوس قبل مواجهة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية صرف رواتب موظفي رام الله الأحد المقبل بنسبة 50% وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة رضيع في أحد شوارع رام الله وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا تدعو لوقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تحديث جديد لتطبيق Lightroom يوفر الكثير من الأدوات الجديدة

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:00

1
1

خلال فعاليات مؤتمر Adobe Max كشفت شركة أدوبى عن إضافات قوية وكثيرة لتطبيق الصور Lightroom على منصتى أندرويد وiOS، والتى تتيح لك القيام بالكثير مع صورك، حيث تأتى العديد من هذه المميزات بشكل مجاني، حيث حصل التطبيق على بعض الإضافات الكبيرة، إلى جانب مجموعة أدوات تصنيف للألوان أكثر قوة، وهناك خيار إضافة الصور كعلامات مائية.

وبحسب المدونة الرسمية لأدوبي، فإن التطبيق أصبح يدعم الآن ثلاثة عناصر تحكم، إذ سيكون بإمكانك  ترتيب الإبرازات والظلال والدرجات اللونية المتوسطة بشكل فردى لتنقيح كل قسم من صورتك، وإذا كنت تفضل مراجعة التعديلات السابقة لمشروعك، فسيقوم Lightroom الآن بذلك تلقائيًا، والتى يمكنك الوصول لذلك من علامة التبويب الإصدارات.

كما يمكن للتطبيق تخطى العلامات المائية النصية، وذلك بدعمه وضع علامات مُصوّرة، بالتالي، يمكنك أخيرًا إضافة الشعارات أو التخصيصات عند تصدير الصورة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أيضًا تم تقديم أداة لفرز الألبوم تسمى Best Photos، على أن تستفيد هذه الميزة من الذكاء الاصطناعى لتجميع الصور المتشابهة معًا واختيار أفضل لقطة بينها بناءً على "مبادئ التصوير" المختلفة، حتى أن هناك تبديل لتغيير حد الجودة لمنع الصور الأضعف.

كما تم إضافة تبويبين جديدين للتطبيق هما "Learn" و"Discover”، حيث تساعد الأولى المبتدئين على تعلم طريقة استخدام التطبيق، أما الثانية، فهى لمتابعة المصورين، فيما يمكن الحصول على جميع هذه الإضافات من إصدار Lightroom v6.0 سواء على أندرويد أو iOS،

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟