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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

نظام تشغيل ويندوز 10x يصل فى ديسمبر بدون دعم تطبيقات Win32

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:01

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طورت شركة مايكروسوفت في الأصل إصدار Windows 10x لدعم طموحاتها بشأن الشاشات المزدوجة، لكن صعوبات التطوير تسببت في نهاية المطاف في تخلي مايكروسوفت عن هذه الخطة، وفي النهاية أعادت استهداف نظام التشغيل للأجهزة الرخيصة التي تشبه الكمبيوتر المحمول ذات الشاشة الواحدة، للتنافس مع ChromeOS.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكان أحد أسباب معاناة Windows 10X هو محاولة تشغيل تطبيقات Win32 داخل نظام التشغيل، مع عدم قدرة مايكروسوفت على تحقيق أداء معقول، فيما تشير تقارير Windows Latest الآن إلى أن مايكروسوفت بصدد طرح مجموعة ميزات Windows 10x في ديسمبر والتى لن تتضمن دعمًا لتطبيقات Win32.

وبدلاً من ذلك، سيقوم نظام بتشغيل تطبيقات PWA وUWP فقط، وستقوم مايكروسوفت "بالتثبيت المسبق" لإصدارات PWA من Word وPowerPoint وExcel وTeams وSkype وما إلى ذلك، ومع ذلك، سيظل مستخدمو Enterprise قادرين على تقديم تطبيقات Win32 ظاهرية عبر سطح المكتب.

وفقًا لـ Windows Latest، من المتوقع أن تطلق مايكروسوفت أجهزة تعمل بنظام التشغيل الجديد في ربيع 2021 وستقضي الوقت بين ديسمبر فى إصلاحات الأخطاء والخدمات الأخرى لنظام التشغيل، ومن غير الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت ستجري اختبارًا تجريبيًا عامًا لنظام التشغيل.

وقد بدأت مايكروسوفت بالفعل في إعادة نشر بعض التقنيات المطورة لنظام التشغيل Windows 10x، مثل لوحة المفاتيح الجديدة الناعمة، إلى نظام التشغيل Windows 10، وقد تستمر الشركة في إصدار مزدوج الشاشة من نظام التشغيل في عام 2022 لجهاز Surface Duo الذي تأخر كثيرًا.

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