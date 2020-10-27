جوجل يطرح الوضح المظلم لنظام التشغيل Chrome OS

كشف تقرير حديث أن نظام التشغيل Chrome OS حصل على الوضع المظلم الذى كان مطلوبًا بشدة لفوائده فى التغلب على إجهاد العين وسهولة القراءة العامة، حيث تم رصده فى نسخة Canary التجريبية من جوجل، وأفاد Android Central أن إصدار Canary من نظام التشغيل Chrome يحتوى على نسخة تجريبية من الوضع المظلم لنظام التشغيل Chrome.

وبحسب موقع TOI الهندى، قال التقرير:"قد لا يتم الوصول إليه إلا من خلال وضع مطور جوجل المتطور للمتصفح، لكن هذا قد يشير إلى أنه جاهز لنشره على نطاق أوسع قريبًا، وتوجد حاليًا بعض الأخطاء داخل إعداد الوضع المظلم حيث لا يزال قيد الاختبار.

ويبدو أن الوضع الداكن يتم تطبيقه عبر واجهة المستخدم ولا يظهر فقط كخلفيات داكنة، وقد طرحت جوجل الوضع المظلم للعديد من خدماتها بما فى ذلك Gmail وتقويم جوجل، لذلك من المنطقى طرحه لنظام التشغيل Chrome أيضًا، وكان الطلب على الوضع الداكن مرتفعًا لأى نظام تشغيل على مدار السنوات القليلة الماضية، كما قدمت جوجل الأسبوع الماضى الوضع المظلم لشاشات العرض الذكية التى تعمل بنظام المساعد مثل Nest Hub.

وقالت الشركة: "يغير المظهر الداكن نظام ألوان الواجهة ويقلل من انبعاث الضوء، لذا فهو أسهل على العينين فى الليل بينما لا يزال يوفر لك إمكانية الوصول المرئي واللمس".