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النائب العام يؤكد على النهوض بالواقع الإداري وتعزيز جودة الخدمات

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:04

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بالمجلس الإداري للنيابة العامة، بحضور المدير العام د.ماهر المصري، ورئيس وحدة الرقابة الداخلية أ. نداء الغفاري، على النهوض بالواقع الإداري في النيابة العامة، وتعزيز جودة الخدمات العدلية المقدمة لجمهور المواطنين والمتعاملين، وسرعة الرد على استفساراتهم، وإجابة طلباتهم، ومتابعة قضاياهم، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، ورفع كفاءة العاملين وتحفيزهم، مشدداً على التطبيق الدقيق وإدخال البيانات الصحيح على برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، وإنهاء الارشفة الإلكترونية لكافة الملفات المودعة لدى المحاكم، والاستمرار بأرشفة ملفات القضايا المتابعة تحت العمل .

 

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