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بلدية خان يونس :تمديد شبكة مياه جديدة في أحد شوارع حي المحطة

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:06

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غزة-الرأي

قامت طواقم دائرة الأشغال والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتمديد شبكة مياه جديدة بطول (250) مترًا  وكذلك تركيب وصلات منزلية في أحد الطرق الرئيسية والفرعية في حي المحطة شمال المدينة.

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان، أن الأعمال تم تنفيذها في المنطقة تأتي استكمالاً لجهود البلدية وخططها الرامية إلى تعزيز الواقع المائي بخان يونس وتحسين وصولها للسكان، في ظل الطلب المستمر  على المياه سيما الظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تمديد شبكة جديدة بطول (150) مترًا بقطر (4) إنش، وشبكة أخرى بطول (100) مترًا وقطر (2) إنش وذلك في شارعين فرعيين في الحي المذكور.

وتابع :"مستمرون في تقديم خدمات بلدية خان يونس في كافة القطاعات الأساسية بالرغم من شح الموارد والامكانيات للتخفيف عن كاهل شعبنا.

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