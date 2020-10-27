"حماد "يؤكد استئناف عقد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية

غزة- الرأي

أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة ، على استئناف عقد مقابلات التوظيف لجميع المتقدمين للوظائف الصحية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام .

وأوضح أن المرحلة الاولى ستضم 6 لجان من الوظائف الطبية والصحية وستليها المرحلة الثانية التي ستشهد إفتتاح سبعة لجان أخرى لنفس الوظائف.

وأثنى أ.حماد على سير هذه اللجان والمقابلات وفق البروتوكولات والسياسات المعدة من قبل وزارة الصحة مؤكداً على أنها تسير على قدر كاف من النزاهة والشفافية التي تتلاءم مع سياسة التوظيف في الوزارة.

وأفاد أنه سيتم استيفاء إجراءات التعيين لمن إجتازوا هذه المقابلات بعد الانتهاء منها وفق النتائج النهائية للمسابقات بحسب الاعتمادات المتوفرة لوزارة الصحة عبر ديوان الموظفين.النظر في حاجة الوزارة لعدد من الموظفين موضحا أن عدد المتقدمين لهذة المقابلات بلغ (1600)متقدم.

كما وأوضح ان وزارة الصحة بحاجة الى الكودار البشرية المتخصصة للعمل ضمن ادارة ازمة جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد في مستشفي الوبائيات و جميع مراكز العزل و الحجر و لجان الاستجابة السريعة للحد من انتشار الفيروس.

