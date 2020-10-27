مستشفى الهلال الإماراتي ينقذ حياة مواطنة تعاني من نزيف ما قبل الولادة

غزة-الرأي



أنقذ فريق طبي من مستشفى الهلال الإماراتي حياة السيدة شيماء حجازي وذلك إصر وصولها المستشفى وهي في حالة خطيرة جدا ، وذلك تحت اشراف مدير المستشفى د.وليد ماضي ومدير الطبي د.وليد عفانة.

وقد اوضح د.حيدر ابو سنيمة، انه فور وصول حالة السيدة شيماء حجازي وهي بكرية ، تبين أنها تعاني من نزيف ما قبل الولادة في شهرها التاسع، حيث أجريت لها عملية قيصرية مستعجلة وتم بحمد الله خروج الطفل بحالة جيدة وسليمة، لكن بعد الولادة استمر النزيف الشديد مما استدعى التدخل الجراحي لوقفه، وتم اعلام مختبر المستشفى وبنك الدم بضرورة تزويد الحالة بوحدات الدم ، حيث تم اعطاء المريضة ١٠ وحدات دم و٢٠ وحدة بلازما طازجة قام مختبر المستشفى على الفور بتلبيه مباشرة وعلى وجه السرعة لانقاذ حياة المريضة، وتم بحمد الله اتمام العملية بنجاح وخروج المريضة من غرفة العمليات بسلامة وتم نقلها الى قسم ولادة (ب) لإستكمال العلاج.



وقد قام بإجراء العملية طاقم أطباء مكون من د.جهاد الكرنز، د. عمر أبو محسن د. حيدر ابو سنيمة، و د.سامي أبو سنيمة اخصائي اوعية دموية من مستشفى الأوروبي، طاقم التخدير مكون من ، د.ايمان قشطة، د.ابراهيم ابو حسنة فني عمليات، وطاقم التمريض مكون من الحكيمة منى الشاعر، الحكيمة شيرين أبو عبده.

بدوره أشاد د.وليد ماضي مدير المستشفى بالجهود الرائعة الذي قام بها طاقم الطبي في المستشفى والتي أثمرت على إنقاذ حياة المريضة حجازي، مقدما شكره الجزيل الي اخصائي الاوعية الدموية د.سامي ابو سنيمة على تعاونه المميز في اجراء العملية.

