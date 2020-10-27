صور |"أبو نعيم" يتفقد المعسكر المغلق للطلاب الجدد بكلية "الرباط"

غزة- الرأي

تفقّد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، امس الإثنين، المعسكر المغلق للطلاب الجدد بكلية الرباط الجامعية في مقرها بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ورافق اللواء "أبو نعيم" خلال الزيارة كلّ من عميد كلية الرباط العميد ناصر سليمان، ومجلس إدارة الكلية، وعدد من الضباط.

وثمّن اللواء أبو نعيم جهود الكلية المبذولة في إعداد الطلاب الجدد وتدريبهم، وصقل شخصيتهم العسكرية، مؤكداً أن الكلية تقدم روافد جديدة من الضباط المؤهلين علمياً وجسديًا للعمل ضمن أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

واستعرض الطلبة المستجدون خلال الزيارة عروضاً عسكرية متنوعة، من وحي التدريبات التي خاضوها خلال فترة مكوثهم في المعسكر التدريبي المغلق.