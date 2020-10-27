الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بينهم الصحفي الظاهر بالضفة

نابلس - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين بينهم طلبة مدارس من الخليل، وهم: نوح خالد ابو عيشة من مدينة الخليل، كما اعتقلت أربعة من طلبة المدارس من مخيم العروب شمالا، وهم: معن نايف البدوي ( 16 عاما)، وقاسم محمد الراعي (17 عاما)، ومحمد نايف البدوي(15 عاما)، ومحمد هشام الشريف(16 عاما).

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الصحفي عبد الرحمن الظاهر بعد مداهمة شقته بإحدى البنايات السكنية في شارع 16 بمدينة نابلس.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء حسين الحج عقب دهم منزل والده، وتفتيشه بقرية الجديدة جنوب جنين، فيما اعتقلت الشاب عارف مروان شهاب (25 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.