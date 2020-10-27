مدير عام المستشفيات يبحث توفير خدمة القسطرة القلبية

غزة- الرأي

بحث د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات، خيارات توفير خدمة القسطرة القلبية في ظل جائحة "كورونا" ضمن سياسة الادارة العامة للمستشفيات في الحفاظ على استمرارية تقديم خدماتها التخصصية.

جاء ذلك خلال لقاء، بالوكيل المساعد لوزارة الصحة د.مدحت محيسن ومدراء إدارة المستشفيات.

وأوضح د.صباح أنه جارى العمل على بلورة حلول لتأمين تقديم خدمة القسطرة القلبية لأكبر عدد ممكن من المرضى وعدم انتظارهم لفترة تطول لشهور قد تعرض حياتهم للخطر فى ظل محدودية الامكانيات ،وذلك بعد نقل الخدمة من مستشفى غزة الأوروبي الى مجمع الشفاء الطبي، والذى يتوفر فيه جهاز واحد فقط وكفاءته لا تمكنه من اجراء جميع العمليات للمرضى.

وناقش د.صباح إمكانية توفير الخدمة بالتعاون مع المؤسسات الغير حكومية لحين التوافق للتحويل للعلاج بالخارج للحالات المجدولة، وتخفيف قوائم الانتظار، وضمان ديمومة عمل الجهاز الوحيد المتوفر في مجمع الشفاء لفترة أطول والذى بحاجة الى اصلاح مستمر، ومنوها أن هذا الجهاز لا يستطيع توفير الاحتياجات الطارئة والمجدولة لقطاع غزة من خدمات القسطرة القلبية .

وأفاد أن حوالي 400 مريض ضمن القوائم المجدولة بانتظار اجراء عملياتهم، اضافة الى العمليات الطارئة، لافتا إلى أن اجراء العمليات يقتصر فقط على العاجلة في مجمع الشفاء بمعدل من (7_9) عمليات يوميا والتي تغطى 25% من الاحتياج، مشيرا إلى أن توفر جهاز آخر للقسطرة سيمكن الطواقم الطبية المتواجدة من تغطية اجراء العمليات بنسبة 50%، وكانت وزارة الصحة قد وضعت آليات للتعامل مع حالات القسطرة القلبية الطارئة في ظل جائحة كورونا وذلك تماشيا مع قرارات الجمعية الامريكية للقلب والجمعية الأوروبية للقلب ووفق إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة، من خلال تصنيف الحالات التي تحتاج الى قسطرة القلبية طارئة بناء على عدة محددات وبروتوكولات صحية ، والتعامل مع الحالات المجدولة بآلية معينة تم التوافق عليها مع مجمع الشفاء، وذلك لضمان تقديم القسطرة العاجلة للحالات المرضية الطارئة على مدار الساعة و خفض معدل الوفيات والمضاعفات لتلك الحالات وخاصة في ظل جائحة كورونا.