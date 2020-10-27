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بلدية خان يونس تبحث مع مجلس مدينة حمد تعزيز الخدمات

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:25

خانيونس- الرأي:

بلدية خان يونس – المكتب الإعلامي بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، مع مجلس مدينة سمو الأمير حمد السكنية السبل الكفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للسكان في كافة القطاعات وتطويرها بالشكل المطلوب بما يساهم في تطوير الخدمة وتجويدها في ظل الظروف الراهنة. وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبمشاركة مسئول الخدمات بالمدينة أ. كمال الهندي، قد إلتقوا المجلس برئاسة أ. نضال الرنتيسي والوفد المرافق له، وذلك لتدارس طبيعة الخدمة وكيفية النهوض بها. وخلال اللقاء أكد البطة على أن بلدية خان يونس تبذل جهودًا مستمرة من أجل تطوير خدماتها بالرغم من شح الامكانيات والموارد نتيجة للحصار وتفشي فايروس كورونا بالمجتمع واللذان ألقيا بظلالهما على الوضع الإقتصادي المتردي في المحافظة. وشدد البطة على أن بلدية خان يونس لن تدخر جهدًا في تقديم خدماتها والحفاظ على المدينة وتلبية احتياجات السكان قدر المستطاع حسب الامكانيات المتاحة والانفتاح أكثر على المجتمع المحلي بكل مكوناته من أجل دفع عجلة التطور والتنمية في المدينة. وشكر مجلس إدارة المدينة جهود بلدية خان يونس وحرصها المستمر على التعاون مع المجلس من أجل التخفيف من المعاناة الواقعة على المواطنين، مثمنًا جهود البلدية خلال جائحة كورونا واستمرار توصيل الخدمات للسكان وفي كافة الأحياء.
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