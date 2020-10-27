الأوقاف توزع لحوم أضاحي مجمدة على أكثر من 18 ألف أسرة متعففة

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لحوم أضاحي مجمدة على عدد 18500 أسرة متعففة من جميع محافظات قطاع غزة بتمويل من مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا ضمن مشروع الأضاحي والعقيقة الخيري الذي تم تنفيذه في فلسطين.



وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا: "هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع المتميزة التي تنفذها الإدارة العامة للزكاة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة نتيجة الحصار".



وأضاف: "تم توزيع اللحوم على نحو 18500 أسرة فقيرة بواقع 2 كيلوجرام لكل أسرة وذلك عبر لجان الزكاة المنتشرة في محافظات القطاع", مؤكدًا أنه تم توزيع وإيصال اللحوم إلى مستحقيها بشكل منظم وفق معايير محددة مسبقًا.



وتقدم وكيل الوزارة بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة أمان فلسطين – ماليزيا على هذا المشروع النوعي الذي يساهم في رسم البسمة على وجوه الأسر الفقيرة.



منوهًا إلى أن مؤسسة أمان فلسطين لها بصمة واضحة في مساندة أبناء شعبنا وذلك عبر المشاريع الاغاثية والتنموية المميزة التي تنفذها في المجالات المختلفة.

