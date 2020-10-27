أوقاف رفح تفتتح دورة شرعية في الفقه للشرطة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف رفح دورة شرعية تربوية في الفقه والتيسير وإتقان سورة الفاتحة استهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية، بحضور مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان، وممثلين عن الهيئة.

وأكد حسان علي أهمية هذه الدورات الشرعية التي تنفذها المديرية لما لها من أثر كبير في الحياة العلمية والعملية, داعيًا جميع المشاركين للمداومة والالتزام بالحضور لتحقيق الاستفادة والنفع.

وأبدى مدير أوقاف رفح استعداد إدارته لفتح مزيد من آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية لخدمة الدعوة الى الله, مقدماً شكره لقيادة التوجيه السياسي والمعنوي علي جهودهم الرامية للارتقاء بأفراد الأجهزة الشرطية في المجال الدعوي.

من جانبها أشادت الهيئة بتعاونها مع الأوقاف والاستمرار في تنفيذ الدورات الشرعية، داعيةً لاستمرار التنسيق والتعاون بينهما لنشر وتعزيز الوعي الديني والشرعي لدى أفرادها.