المالية: رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا الأربعاء

08:15المباحث العامة تُوقف "14 "من أصحاب صالات ونوادي الجيم لمخالفتهم قرار الحظر

11:13الأوقاف توزع لحوم أضاحي مجمدة على أكثر من 18 ألف أسرة متعففة

12:42مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء

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