المالية: رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا الأربعاء

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية عن شهر سبتمبر الماضي غدا الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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27 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:25
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية عن شهر سبتمبر الماضي غدا الأربعاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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