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المالية: رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا الأربعاء

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت الخاص بوزارة الداخلية عن شهر سبتمبر الماضي غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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