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بالتعاون مع جمعية واعد

المواصلات تستأنف دورة مدير مهني محطات وكراجات

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:07

المواصلات تستأنف دورة مدير مهني محطات وكراجات
المواصلات تستأنف دورة مدير مهني محطات وكراجات

غزة- الرأي

استأنفت الإدارة العامة لهندسة المركبات في وزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين دورة "مدير مهني محطات وكراجات " .

وتم استئناف الدورة أمس الاثنين ،  بحضور أ. بهاء الأغا مدير الإدارة العامة لهندسة المركبات و أ. نادر صباح المدير التنفيذي لجمعية واعد بمشاركة حوالي 30 شخص من مختلف أصحاب المحطات والكراجات في قطاع غزة

وأوضح الأغا ، أن هذه الدورة ستتناول مواداً تتعلق بكيفية إدارة المحطات وعوامل الأمن والسلامة فيها وتهدف إلى رفع مستوى كفاءة العاملين فيها وتطوير قدراتهم مؤكداً أن الوزارة عقدت خلال ذا العام دورتين في هذا المجال. 

وأشار الأغا إلى أن توقف الدورة جاء نتيجة جائحة كورونا، وأن استكمال الدورة يرى حاليا وفق إجراءات السلامة والوقاية المعمول بها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

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