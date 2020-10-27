الأوقاف تطلق حملة الكترونية نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية مساء امس الاثنين، حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد على وسم " #إلا_تنصروه"، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، في ظل حملة الإساءة التي تعرض لها رسولنا الكريم.

وبدأت الحملة بنشر عدد من النشطاء والدعاة لمجموعة من المنشورات والصور والفيديوهات المعبرة والمؤثرة التي تحمل معاني ورسائل ضد الاساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوضحت الأوقاف أنها تسعى من خلال هذه الحملة الى ايصال رسائل لأعداء الاسلام أن الاعتداء والتطاول على الرسول هو اعتداء على الدين الاسلامي والأمة الاسلامية جمعاء، وتطاول علي قيم الخير والعدل والإحسان والرحمة التي دعت إليها رسالته.

وأشارت أن التعرض لأي نبي من أنبياء الله، وخاصة إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لهو جريمة نكراء، وخطيئة كبرى؛ لأن الإسلام يحترم الأنبياء جميعاً.

ودعت المسلمين في أرجاء المعمورة إلى القيام بواجب النصرة لدينهم، والذود عن نبيهم، وفق الأساليب المشروعة، والوسائلِ المنضبطة بأدب الإسلام، وتعاليمه، وأحكامه، بما لا يُسيءُ إلى طهر الدين، أو يؤدي إلى تشويه الصورة.

