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مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:42

مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء
مدير عام

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي، وفداً من "النيابة التنفيذية" برئاسة أ. محمد صالح؛ وذلك لمناقشة عدد من قضايا النزلاء والمحكومين.

وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا التي تخص النزلاء والمحكومين؛ والتي من شأنها تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وإنفاذ القانون، في إطار ما تخوّله مواد القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية للنيابة العامة.

ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها: احتساب مدة التوقيف الاحتياطي في العقوبات الجزائية، إلى جانب تعدد العقوبات، والحبس بدل الغرامة.

وتم إقرار جُملة من التعليمات القضائية بخصوص النقاط الواردة أعلاه، في إطار تحقيق أكبر قدر من العدالة القضائية للنزلاء والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

بدوره، أشار العميد علاء إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورشة بمشاركة القضاء والشرطة؛ لوضع الآليات التنفيذية لما تم إقراره من قواعد وأنظمة تساهم في زيادة التنسيق والتعاون بين مراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة من جهة، وبين النيابة والجهات القضائية من جهة أخرى.

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