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النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:37

النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي
النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي

غزة- الرأي

استضاف النائب العام المستشار  ضياء الدين المدهون، في مكتبه،  اجتماعاً يضم رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي د.كمال تربان، وشركاء اللجنة، د.عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية، والمستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام، والعقيد/رياض القاضي نائب مدير المباحث العامة، وعن رئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة الصحفية أ. فداء المدهون عضو مجلس بلدي مدينة غزة،  ود. أحمد حمدان رئيس تجمع مبادرون مصلحون.

وقد أوصى المجتمعون على استكمال الجهود البنّاءة حول تعزيز السلوك القيمي ومحاربة الظواهر السلبية، وتحديد الاولويات لخطة عمل اللجنة الوطنية لعام 2021م، لتتمثل بتعزيز السلوك والقيم التالية: النظافة والحفاظ على المرافق والممتلكات العامة، تعزيز الالتزام بالنظام والقانون، ضوابط وأخلاقيات النقل العام، والالتزام بأخلاقيات النشر في الفضاء الالكتروني.

وأكد شركاء اللجنة الحاضرون على التزامهم بدعم جهود اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، كل من خلال موقعه والمؤسسة التي يعمل بها؛ من أجل الوصول إلى مجتمع تسوده القيم والأخلاق والسلوك القويم.

النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي 350fc4e4-e938-4482-a328-cfc0303dd6d4
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