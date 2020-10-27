غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للزواج بقيمة (١٣٢) ألف دولار للمستفيدين ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية بواقع (٦٥) مستفيد، موزعة كدفعة أولى ودفعة ثانية حسب النظام المعمول به في خدمة المستفيدين وفق الإجراءات التي تم استكمالها من قبل المستفيد.

وأكدت الوزارة أن طاقم صندوق دعم الشباب يقدم جهودا متواصلة لخدمة المستفيدين وتسهيل معاملاتهم، لاستكمال أوراقهم الثبوتية، واستقبال من يحتاج للمساعدة والاستفسار وتقديم المشورة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.

يذكر أنه مع تسليم الدفعة الجديدة يصبح إجمالي المستفيدين خلال الفترة الأخيرة (٣١٨) مستفيدا، بمبلغ إجمالي حتى الٱن (٦٩٤) ألف دولار.

كما يشار إلى أن الوزارة حددت يوم (١٥) نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الأوراق الثبوتية للحصول على المنحة ممن تم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنحة حسب الشروط المعلنة