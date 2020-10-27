الغصين يزور عدة مرافق لوزارة العمل ويطلع على سير عملها

غزة – الرأي:

نفذ وكيل وزارة العمل الجديد صباح اليوم، م. إيهاب الغصين جولةً ميدانية على عدد من مرافق وزارة العمل بقطاع غزة.

وشملت الجولة مديرية العمل في رفح، ومديرية خانيونس، ومركز التدريب المهني في رفح، ومركز التدريب المهني في خانيونس، حيث تخللها إلتقاء الغصين بالموظفين واستمع منهم للمعيقات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل.

وأعرب الغصين عن افتخاره بمراكز التدريب المهني التي تم تأسيسها على مستويات راقية تخرج المئات من المهنيين سنويا.

وأبدى رؤيته أن تعزيز هذه المراكز من أولويات عمله خلال الفترة القادمة، شاكرًا العاملين على جهودهم في خدمة الشعب وحثهم على ضرورة تقديم الخدمة بأفضل صورة وأسرع وقت قائلا "نحن خدم لشعب عظيم وهذا شرف كبير فلنكن على قدر المسؤولية والامانة".

واستقبل الغصين أمس، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د."غازي حمد"، لمناقشة العمل المشترك بين الجانبين.