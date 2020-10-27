وكالة الرأي الفلسطينية الإتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بخيار حل الدولتين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف ألف شجرة ويصيب 23 مزارعاً بموسم الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها الربعي في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يشيد بجهاز الشرطة وعقيدتها الأمنية الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا" الشباب" و" الصحة" ينظمان تدريباً لمتطوعي المراكز الشبابية في بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير"
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يزور عدة مرافق لوزارة العمل ويطلع على سير عملها

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:27

122750965_716108562330945_7802701932073270211_n
122750965_716108562330945_7802701932073270211_n

غزة – الرأي:

نفذ وكيل وزارة العمل الجديد صباح اليوم، م. إيهاب الغصين جولةً ميدانية على عدد من مرافق وزارة العمل بقطاع غزة.

وشملت الجولة مديرية العمل في رفح، ومديرية خانيونس، ومركز التدريب المهني في رفح، ومركز التدريب المهني في خانيونس، حيث تخللها إلتقاء الغصين بالموظفين واستمع منهم للمعيقات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل.

وأعرب الغصين عن افتخاره بمراكز التدريب المهني التي تم تأسيسها على مستويات راقية تخرج المئات من المهنيين سنويا.

وأبدى رؤيته أن تعزيز هذه المراكز من أولويات عمله خلال الفترة القادمة، شاكرًا العاملين على جهودهم في خدمة الشعب وحثهم على ضرورة تقديم الخدمة بأفضل صورة وأسرع وقت قائلا "نحن خدم لشعب عظيم وهذا شرف كبير فلنكن على قدر المسؤولية والامانة".

واستقبل الغصين أمس، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د."غازي حمد"، لمناقشة العمل المشترك بين الجانبين.

122777154_389076205614177_7552663796918034799_n 122750965_716108562330945_7802701932073270211_n 122905842_3374518532644401_5338148062081559751_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟