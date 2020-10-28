التنمية تبحث تعزيز العدالة الجنائية مع نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية

غزة- الرأي

استقبل د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الإجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، في مكتبه بغزة، المستشار محمد صالح مدير نيابه تنفيذ الاحكام الجزائية في النيابة العامة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي كلا من النيابة العامة وخصوصاً نيابة تنفيذ الإحكام الجزائية ووزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز العدالة الجنائية وتطوير عملية تأهيل (الأحداث على خلاف مع القانون) ، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقه بشأن مؤسسه الربيع (للأحداث على خلاف مع القانون) التابعة لوزارة التنمية بما يضمن تحقيق العدالة في اجراءات إصلاح وتأهيل الأحداث.



وقد تم الاتفاق على قيام نيابة تنفيذ الإحكام الجزائية بدورها في تعزيز الجانب القانوني لدى مؤسسة الربيع بما يضمن عدالة تنفيذ الأحكام حسب القانون.



واطلع د. العرعير المستشار صالح علي جهود الوزارة في انشاء مؤسسة خاصة لإصلاح وتأهيل (الأحداث الإناث على خلاف مع القانون)، علماً بأن مؤسسة الربيع تختص بالأحداث الذكور. كما ناقش الطرفان سبل تطوير العمل المشترك إلكترونياً لتسهيل العمل وتعزيز التنسيق والتعاون. من ناحيته أثنى المستشار صالحية على جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تطوير مؤسسة الربيع وبيت الأمان.