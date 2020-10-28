6 أشياء يجب مراعاتها قبل تنزيل تطبيق أندرويد جديد على هاتفك

يتم الاحتفال بشهر أكتوبر باعتباره الشهر الخاص بالتوعية بأمن الإنترنت (NCSAM) على مستوى العالم، وقد شاركت الوكالة العديد من الأمور التي يجب تجنبها لمستخدمي الإنترنت وكذلك لمستخدمي الهواتف الذكية، وفيما يلي بعض النصائح الأمنية المهمة لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهي أشياء لا يمكن تفويتها قبل تنزيل أي تطبيق من متجر Google Play:

- استخدم متاجر التطبيقات الرسمية فقط لتنزيل التطبيقات

- قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها

- أجرِ بحثًا جيدًا عن التطبيقات ومطوريها من خلال قراءة التعليقات

- احذر من التطبيقات التي تعد بخصومات على التسوق

- تجنب تثبيت التطبيقات من خلال النقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك.

- انظر إلى تاريخ النشر، من المحتمل أن يكون للتطبيق المزيف تاريخ نشر حديث.