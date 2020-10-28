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مايكروسوفت تطور تقنية لاختبار المتقدمين للحصول على رخصة قيادة

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:06

مايكروسوفت تطور تقنية لاختبار المتقدمين للحصول على رخصة قيادة
مايكروسوفت تطور تقنية لاختبار المتقدمين للحصول على رخصة قيادة

كشفت إحدى الشركات المصنعة للسيارات أنها تتعاون مع قطاع Microsoft Research India لتطوير تقنية قائمة على الهاتف الذكي لاختبار المتقدمين الذين يسعون للحصول على رخصة قيادة، حيث تم نشر التكنولوجيا - HAMS (تسخير السيارات من أجل السلامة) - في مركز اختبار القيادة الآلية (ADTC) بالتعاون مع إدارة النقل في حكومة ولاية أوتارانتشال الهندية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشف التقرير أن التكنولوجيا يجري تطويرها واختبارها بشكل مشترك من قبل معهد ماروتي لأبحاث القيادة وحركة المرور (IDTR) وشركة Microsoft Research India، وقال المستشار التنفيذي لشركة MSI أجاي كومار تومر "HAMS، الذي تم تطويره بالشراكة مع Microsoft Research India، هو أداة مهمة لتحديث اختبار رخصة القيادة في بلدنا.

على جانب آخر قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إن شركته أرسلت أول تحديث لبرنامج تجريبى للقيادة الذاتية الكاملة لمجموعة مختارة من العملاء هذا الأسبوع، مضيفا أن المزيد من مالكى تسلا سيحصلون على التحديث خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إصدار واسع بحلول نهاية العام.

 
ووفقا لما ذكره موقع "the verge" سيتلقى هؤلاء العملاء ضمن برنامج الوصول المبكر لشركة تسلا هذا التحديث، والذى سيمكن السائقين من الوصول إلى نظام مساعدة السائق الآلى جزئيًا فى شوارع المدينة، ويتم استخدام برنامج الوصول المبكر كمنصة اختبار للمساعدة فى التخلص من أخطاء البرامج.
 

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