ليفربول يحقق فوزاً صعباً على ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على ضيفه ميتييلاند الدنماركي بهدفين دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لعب ليفربول شوط أول ضعيف المستوى، فشل الفريق خلاله من تسديد أي كرة على المرمى، ليدخل الفريقان إلى الاستراحة بنتيجة تُشير إلى التعادل السلبي.

ونزل ليفربول إلى الشوط الثاني بصورة مغايرة، ونجح في الدقيقة 55 من تسجيل هدفه الأول، من كرة مررها المدافع ترنت ألكساندر أرنولد إلى زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليسجل هدف تأمين الفوز، من ركلة جزاء نفذها المصري محمد صلاح.

ولحساب المجموعة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلها مواجهة أتلانتا الإيطالي بضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

وبهذا، رفع ليفربول رصيده للنقطة 6 في صدارة المجموعة، يليه أتلانتا بأربع نقاط بالمركز الثاني، وأياكس ثالثًا بنقطة واحدة، فيما بقي ميتييلاند رابعًا من دون أي نقطة.