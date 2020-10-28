النائب العام يناقش مع الشرطة القضائية تعزيز تيسير الخدمات العدلية

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه، مدير الشرطة القضائية العميد وئام مطر، بهدف تيسير الخدمات العدلية للمتعاملين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز مهام الشرطة القضائية، والتأكيد على حُسن استقبال الجمهور من المحامين والمراجعين.

وتطرق اللقاء للحديث عن تطبيق برنامج تنظيم الزيارات في النيابات، والحرص على تحسين جودة الاداء.

وشدد الطرفان على التعاون الإيجابي مع أقسام الاستقبال والمتابعة في سرايا النيابات؛ بما يحقق العدالة الناجزة والنزاهة والشفافية وسرعة إجراءات سير الدعوى الجزائية.