تعليم شمال غزة والجمعية الإسلامية تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، والجمعية الإسلامية – مخيم جباليا، أهمية سبل التعاون المشترك بما يخدم العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، رئيس الجمعية في مخيم جباليا د. عدنان الكحلوت، والمدير التنفيذي للجمعية أ. رمزي الغرباوي، ومسؤول المكتب الهندسي في الجمعية م. إسماعيل أبو سخيلة.

ورحب أ. حرز الله بالوفد الزائر، مشيداً بجهود الجمعية في خدمة أبناء شعبنا من خلال البرامج التعليمية والصحية والإغاثية التي تنفذها في سياق جهدها المتواصل لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة مختلف التحديات.

وأشار أ. حرز الله إلى أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لخدمة العملية التعليمية عبر المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترعاها مثل رياض الأطفال والمدارس الخاصة، لشكّل بذلك رافداً مهماً من روافد تعزيز الواقع التعليمي.

وتطرق مدير التربية والتعليم إلى خصوصية منطقة شمال غزة لا سيما منطقة مخيم جباليا، وحاجتها الماسة لبناء مزيد من المدارس، للحد من الكثافة الصفية في المدارس، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية أفضل، داعياً الوفد الزائر للمشاركة في العمل على إيجاد حلول تُفضي إلى إنشاء مدارس جديدة تخدم أبناء مخيم جباليا الذين يضطرون لقطع مسافات بعيدة وصولاً إلى مدارسهم الحالية.

من جانبه، أشاد د. الكحلوت بجهود مديرية الشمال الكبيرة؛ لخدمة العملية التعليمية والنهوض بأبنائنا الطلبة رغم قلة الإمكانات وعِظم التحديات.

واستعرض د. الكحلوت دور الجمعية الإسلامية في الجانب التعليمي، لافتاً إلى أنها (الجمعية) تُشرف على 6 رياض أطفال تخدم حوالي 1200 طفل في شمال القطاع.

كما أشار د. الكحلوت، إلى إمكانية مساهمة الجمعية في تجهيز مختبر العلوم بأدوات وأجهزة علمية لإحدى مدارس المديرية، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بناء على مشروع تقدمت به المديرية للجمعية في وقت سابق.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك؛ لخدمة المنظومة التعليمية والتربوية.