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بقيمة 5 آلاف شيكل

المباحث العامة تضبط مسروقات طبية من مستشفى النصر

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:16

غزة- الرأي

 أنجزت المباحث العامة - قسم المباحث الطبّية في محافظة غزة، شكوى تقدمت بها إدارة مُجمع النصر الطبي بمحافظة غزة، مفادها قيام مجهولين بالسطو على صيدلية المستشفى وسرقة مستلزمات طبية قّدر ثمنها بـ"5" آلاف شيكل. 

وأكد الرائد حازم الغصين رئيس قسم المباحث الطبية بمحافظة غزة، أن قسم المباحث الطبية باشر على الفور بإجراءات البحث والتحري في الشكوى المُقدمة، وجمع الاستدلالات وأخذ الإفادات حول الواقعة.

وكشف الرائد الغصين أنه وخلال التحريات وقع الاشتباه بالمدعو "م.ت " ومن خلال التحقيق معه اعترف بقيامه بالسرقة من داخل صيدلية المستشفى.

ولفت إلى أنه تم تحويل السارق والمضبوطات وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه.

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