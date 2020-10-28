الزراعة ترشد المزارعين بكيفية خدمة أشجار الزيتون ما بعد الحصاد

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها في خدمة أشجار الزيتون ومعاملات ما بعد موسم الحصاد.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1- إجراء عملية التقليم: حيث يتم إزالة جميع الأفرع الجافة من الشجرة وكذلك بعض الأفرع المتداخلة والمتشابكة في قلب الشجرة بحيث يُسمح بدخول القدر الكافي من أشعة الشمس كما يتم إزالة الأفرع القريبة من الأرض وعلى ارتفاع 50سم مما يسمح بصول أشعة الشمس إلى التربة في محيط جذع الشجرة.

بعض الملاحظات المهمة في عملية التقليم :

- يجب اجراء عملية التقليم بعد عملية جمع المحصول مباشرة ويكون ذلك في أغلب الأحيان خلال شهر نوفمبر ( شهر 11 ).

- يجب أن تكون أدوات التقليم نظيفة ومعقمة ( يمكن التعقيم بالكحول أو أي مادة معقمة) وذلك بهدف منع نقل الأمراض النباتية.

- عند إزالة أجزاء التقليم يجب الأخذ في الحسبان قطعها من نقطة التقائها بالساق أو الفرع الرئيسي وعدم ترك بروزات على الأفرع.

- في بيارات الزيتون المصابة بسوسة الأغصان ينصح بعد إجراء عملية التقليم ترك أجزاء التقليم تحت الأشجار لمدة أسبوع ومن ثم يتم إزالتها والتخلص منها بطريقة الحرق والهدف من هذه العملية هو أن سوسة الأغصان تنجذب للسيقان الجافة المقلمة وبالتالي يمكن جذبها والتخلص منها مما يحد من انتشار الاصابة .

2- الرش بمخلوط بوردو: ( محلول الشيد والجنزارة ) ويتم تحضير المحلول من خلال إضافة 1كجم من الشيد + 1كجم من الجنزارة تضاف وتذاب في 100 لتر ماء ويجب أثناء عملية الرش الاستمرار بتحريك المحلول لمنع حدوث ترسب لمكونات المحلول وضمان توزيعه بالشكل المطلوب ، عادة تجرى عملية رش بمخلوط بوردو بعد منتصف شهر نوفمبر إلى بداية شهر ديسمبر .

بالنسبة لطلاء جذوع أشجار الزيتون بمخلوط بوردو فهي عملية ينصح بإجرائها خلال شهر 12وشهر مارس ويحضر المحلول كالتالي 1كجم شيد + 1كجم جنزارة + 10 لتر ماء ومن الضروري أيضا التأكد من اذابة المحلول جيدا والاستمرار في تحريك المحلول أثناء الاستخدام.

ملاحظة : لتحسين عملية الاذابة ينصح باستخدام الماء الساخن.

3- إضافة السماد العضوي: ويمكن استخدام السماد البقري مخلوط بسماد الدواجن أو أي سماد عضوي موجود بحيث يتم إضافته لكل شجرة بانفراد وذلك بطمره داخل حوض أو حفرة الشجرة وعلى بعد 30سم من منطقة الجذع وبعمق 10سم في شكل نصف دائرة وتختلف الكمية المضافة للأشجار بناءا على عمر الشجرة وينصح باستشارة المهندس المختص في ذلك.

ملاحظة مهمة في اعداد حوض أو حفرة شجرة الزيتون:

يجب أن يتم عمل الحفرة أو ما يسمى شائعا بالبتم من الخارج للداخل بهدف منع إزالة شبكة الجذور السطحية لشجرة الزيتون والتي لها دور كبير في امتصاص العناصر الغذائية وامداد الشجرة بها.

4- الحراثة وذلك بين الخطوط بهدف السماح بتغلغل أكبر كمية من مياه الأمطار إلى داخل التربة خلال فصل الشتاء.

5- التجريع بمبيد النيماكور: حيث يتم تجريع أشجار الزيتون بعد عملية القطف بمبيد النيماكور أو أي مبيدات أخرى متخصصة في مكافحة النيماتودا بهدف القضاء عليها حيث تتأثر أشجار الزيتون بدرجة كبيرة من الاصابة بالنيماتودا ويختلف معدل استخدام المبيد بناءا على عمر الشجرة ويمكن مراجعة المهندس المختص في ذلك وتعاد هذه العملية في بداية موسم الربيع.

6- المعاملة بالمبيدات الحشرية : حيث يمكن التجريع او الرش بمبيد الكونفيدور وذلك بهدف التخلص من الآفات الحشرية التي قد تكون مصابة بها أشجار الزيتون مثل سوسة الأغصان وحفارات السيقان .

7- التسميد الكيماوي : حيث ينصح بإضافة جزء من سماد N PK لأشجار الزيتون بعد عملية القطف ويفضل اضافته عند التنبؤ بهطول أمطار وتختلف الكمية الموصى بها بناءا على عمر الأشجار ويمكن مراجعة المهندس المختص في ذلك وتعاد هذه العملية في بداية الربيع.

ملاحظة مهمة في التسميد الكيماوي:

ينصح في أواخر شهر فبراير تسميد أشجار الزيتون بحامض الفوسفوريك ( الحمصاه) واضافة بعض الأسمدة التي تحتوي على المغذيات الصغرى مثل البورون والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد وذلك بهدف دفع الاشجار لإعطاء أكبر كمية من الأزهار.

8- مكافحة الأعشاب : حيث يجب القضاء على الأعشاب النامية حول أشجار الزيتون بشكل دوري حيث أن الأعشاب تنافس أشجار الزيتون على الماء والعناصر الغذائية الموجودة في التربة ، كذلك فهي تعتبر وسط ملائم لتكاثر الآفات الحشرية والأمراض.

9- متابعة عملية الري : يجب الاهتمام بعملية الري بحيث لا يُسمح بعطش أشجار الزيتون فيجب تعويض أشجار الزيتون بالري خلال فصل الشتاء اذا كان هناك تباعد في فترات تساقط الأمطار وينصح بإعطاء رية تكميلية لأشجار الزيتون في نهاية موسم الشتاء بهدف دفع الأشجار لتحسين نسبة الازهار.

10- بعض الملاحظات المهمة في مكافحة بعض آفات وأمراض الزيتون:

- مكافحة مرض عين الطاووس وخصوصا في الصنف السري تتم برش أشجار الزيتون بأحد المركبات النحاسية مثل كوسايد ، ردوميل نحاسي ، كوبر انتراكول بمعدل 3 - 4 رشات خلال الموسم وتبدأ مكافحة هذا المرض من بداية فصل الخريف.

- مكافحة الحشرة القطنية وتبدأ مكافحة هذه الحشرة من بداية فصل الربيع حيث نبدأ برشات وقائية في أواخر شهر فبراير وبداية شهر ماس قبل تفتح العناقيد الزهرية ومن ثم يتم الاستمرار بالرش بعد عملية عقد الثمار وذلك خلال شهري ابريل ومايو ومن المبيدات شائعة الاستخدام في مكافحة هذه الآفة مبيد روجور بمعدل 1سم / لتر.

- مكافحة حفار ساق التفاح وخصوصا في صنف K18 حيث تتم مراقبة الأشجار في بداية فصل الربيع خلال شهر مارس

وابريل وفي حالة ملاحظة وجود الاصابة يمكن استخدام سلك معدني وضعه داخل الثقوب بهدف القضاء على اليرقات كما يمكن حقن الثقوب بمبيد دورسبان مركز ومن ثم اغلاق الثقوب بواسطة الطين بهدف ابقاء المبيد داخل الثقب حيث أنه يتحول إلى غاز ينتشر داخل الثقوب فيقضي على اليرقات الموجود داخل الساق المصاب كما ينصح بالرش الدوري بمعدل مرة كل اسبوعين وبالتبادل بين مبيد الروجور والدورسبان.