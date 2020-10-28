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المراقب العام بالداخلية يعزز تعاونه مع الشرطة القضائية

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:40

المراقب العام بالداخلية يعزز تعاونه مع الشرطة القضائية
المراقب العام بالداخلية يعزز تعاونه مع الشرطة القضائية

غزة- الرأي

استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، أمس الثلاثاء، في مكتبه وسط مدينة غزة، العميد وئام مطر مدير إدارة الشرطة القضائية، في إطار بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة بعض القضايا.

وحضر اللقاء كلٌ من مساعد المراقب العام للشئون القانونية والمحافظات عميد حقوقي خالد أبو سيدو والعقيد صالح أبو عودة مساعد المراقب العام للشئون الرقابية والمقدم إيهاب عفانة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام.

بدوره؛ أكد اللواء بنات أن هذا اللقاء يأتي للوقوف على بعض القضايا ذات الصلة ومناقشتها؛ منوهًا إلى أن عمل الشرطة القضائية يحتاج إلى متابعة مستمرة ورقابة دائمة من مكتب المراقب العام لخطورة وحساسية القضايا المتعلقة بعمل إدارة الشرطة القضائية.

 وأوضح أن مكتب المراقب العام نفّذ خلال الربع الأول من عام 2020 العديد من الجولات الرقابية للوقوف على الإجراءات المتبعة في عمل الشرطة القضائية، وكذلك متابعة الملف المالي فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات.

 من جهته أكد العميد وئام مطر على الدور مكتب المراقب العام الفعال في تحقيق الرقابة على الأجهزة الأمنية من خلال المتابعة الميدانية لأجهزة وإدارات وهيئات الوزارة؛ مشيرًا إلى أن أبواب إدارة الشرطة القضائية مفتوحة دائمًا أمام الفرق العاملة في مكتب المراقب العام.

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