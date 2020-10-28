حكم بالمؤبد على مُدان بقتل زوجته بخان يونس

خان يونس - الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس اليوم الأربعاء، حكمًا بالمؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (س/ع) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل زوجته المجني عليها سعدة عبد الله دوحان "عاشور"، حيث حكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة آداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل قصداً زوجته المجني عليها بتاريخ (22/04/2017) وذلك أن قام بطعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بقصد جنائي وبوجه غير مشروع.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.