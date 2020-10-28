تعليم غرب غزة ينظم وقفة تضامنية نصرة لرسول الله

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وقفة تضامنية نصرةً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتنديداً بالتصريحات الأخيرة المسيئة للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام.

وشارك في الوقفة مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، مدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت ومدير الدائرة الادارية أ.مها حلس اضافةً الى موظفي المديرية.

ورفع موظفي المديرية المشاركين في الوقفة التضامنية لافتات تؤكد على حبهم للنبي الكريم، وتندد بالإساءات و التصريحات الأخيرة المسيئة للنبي عليه السلام من قبل فرنسا ورئيسها ماكرون.

واْكد د.الفليت أن الوقفة التضامنية التي أقامتها المديرية بكافة كوادرها وطواقمها اليوم هي رسالة واضحة لجميع من أساء للرسول ، تقول للعالم الغربي أنه مهما فعلتم اتجاه رسولنا لن يزيدنا ذلك إلا إصرارا على محبته، لأننا نعتز ونفخر به."

ونوه الى ان حب الرسول متجذر في قلوبنا وأن الله كفيل بأخذ الحق للنبي الكريم ممن يسئ اليه فهو خاتم الأنبياء ورسول الرحمة والمحبة وحامل دين الاسلام كما قال تعالى ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)).

ودعا الفليت جميع فئات الشعب وجميع مسلمي العالم إلي التصدي لتلك الإساءات التي يتعرض لها الرسول (ص) من قبل الدول الغربية التي تهدف إلي تشويه صورته.

بدورها أكدت أ.حلس أن هذه الوقفة تعبيراً منا عن غضبنا الشديد مما يتجرؤون على الاساءة لسيد الخلق وأشرفهم محمد صل الله عليه وسلم لأنها تكون إساءة لكل مكونات الأمة، وواجب كل فرد فيها الرد على ذلك بما يستطيع نصرةً لرسول الله.

ونوهت الى أن 2 مليار مسلم يعبرون عن رفضهم التام لأي اساءة لرمز المحبة نبي الرحمة محمد عليه السلام.

