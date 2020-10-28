تعليم خان يونس تشيد بجهود المشرفين التربويين للحفاظ على التعليم

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع المشرفين التربويين بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. ماجد الأغا رئيس قسم الإشراف التربوي.



وثمن أ. الفرا جهود لجان المتابعة التي ساهمت في انتظام العملية التعليمية، مشيداً بجهود المشرفين التربويين في الميدان، وطالبهم بضرورة الاستمرارية في متابعة الميدان للحفاظ على الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على استمرارية التعليم الوجاهي، وأكد على ضرورة تجميد الزيارات الصفية، والاعتماد على الإشراف اللاصفي للحفاظ على السلامة العامة، والعمل على حل المشكلات أولاً بأول.



ومن ناحيته أوضح أ. أبو شتات أن هذه الفترة تحتاج إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على سلامة الجميع، ومتابعة المعلمين من خلال اللقاءات الوجاهية والفردية مع الالتزام بالتباعد.



وفي كلمته رحب أ. الأغا بالحضور، وثمن جهود الإدارة في متابعتها الحثيثة للميدان، وشكر المشرفين على جهودهم المبذولة في الميدان، ومن ثم أكد على ضرورة متابعة التحضير الكتابي للمعلمين، ومتابعة خطة رعاية طلبة الثانوية العامة، ومتابعة العودة الآمنة للطلبة والتزامهم بالإجراءات الوقائية ومتابعة التزام المعلمين بالخطط والرزم التعليمية.

