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المؤبد على مدان بقتل المواطن طاهر جبريل والحبس لآخرين

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:14

الحكم على مدانين
الحكم على مدانين

الوسطى- الرأي

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء، حكمًا بالمؤبد والحبس، على مواطنين أدينوا بتهمة القتل عن غير القصد، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهمة المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور طاهر محمد جبريل، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (خ/س) بالحبس المؤبد على تهمة القتل عن غير القصد.

 وبمعاقبة المدانين الثاني (خ/س)، والثالث(إ/س) بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرمة مالية قدرها (500شيكل) أو الحبس مدة شهرين بدلاً منها  وذلك عن تهمة المشاجرة في مكان عام، وبمعاقبتهم بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (300 شيكل) أو الحبس شهرين بدلاً منها وذلك عن تهمة حمل أداة مؤذية خلافاُ لمواد القانون.

ومعاقبة المدان الثاني (خ/س) بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (2000 شيكل) أو الحبس ثلاث أشهر بدلاً منها وذلك عن تهمة حيازة سكين وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

يذكر أن المدان الأول و بتاريخ ( 02/10/2013)  قتل المغدور طاهر محمد جبريل وذلك بواسطة (سكين) ، وطعنه في صدره مما أدى لقتله كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
والجدير بالذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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