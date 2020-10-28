تعليم رفح تناقش مع المشرفين التربويين مدى التزام المدارس بالوقاية

رفح- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في رفح، أشرف عابدين ، مع المشرفين التربويين، تفاصيل الميدان المدرسي ومدى التزام المدارس بالإجراءات الصحية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه، مع مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي ورئيس قسم التخطيط والمعلومات سعيد شطا .

وفي كلمته رحب مدير التعليم بالمشرفين ، موجهاً شكره لهم على ما يبذلونه في الميدان المدرسي منذ عودة طلبة الثانوية العامة في المرحلة الأولى ثم عودة طلبة المدارس الأساسية والعليا في المرحلة الثانية .

وأبدى المتابعين رضاهم الكبير عن أداء المدارس والتزام الطلبة بإجراءات الوقاية، ونقلوا لمدير التعليم كافة الملاحظات الميدانية .

ومن جانبٍ آخر ناقش الاجتماع كل تفاصيل تشعيب ونقل وتوزيع الطلبة، والجديد في تنقلات المعلمين .

