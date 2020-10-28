السياحة والآثار تستعرض انجازها خلال الربع الثالث من العام2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار انها نفذت أكثر من (400) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في قطاع غزة، خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك بهدف التأكد من التزامها بقرارات لجنة الطوارئ والاغلاق بعد انتشاء جائحه كورونا .

واضافت الوزارة خلال استعراض الانجازات التي حققتها خلال الربع الثالث الذى يمتد ما بين الاول من يوليو وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري انها ضبطت وحرزت (280) قطعة أثرية، لدى عدد من المواطنين بشكل غير قانونى، وتم التحفظ عليها في مقرات الوزارة، واعداد تقارير فنية بها، وتوثيقها لحين البث فيها من قبل القضاء بالتعاون مع مباحث السياحة والآثار .

واشارت فى تقريرها انها واصلت خلال تلك الفترة العمل بالمرحلة الثالثة لمشروع ترميم وتطوير موقع القديس هيلاريون بتمويل من مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث(اليف)، بتكلفة إجمالية بلغت (770 ألف دولار). ، كذلك العمل في المرحلة الثانية لصيانه وترميم الكنيسة البيزنطية في جباليا .

كما انهت الوزارة خلال تلك الفترة ادخال (420) بطاقة تعريفية جديدة، على البرنامج المحوسب خاصة بمشروع السجل الوطني للحفاظ .

بالإضافة الى عقد عدة لقاءات مع مؤسسات أجنبية ومحلية لبحث سبل التعاون المشترك، للنهوض بقطاع الآثار وحمايته من التعديات وتنفيذ مشاريع تطوير جديدة ، من بينها البدء بترميم بيت الغصين الأثري في البلدة القديمة بغزة بالتعاون مع مركز رواق، و مركز ايوان بدعم من الوكالة السويدية استعدادا لفتح المنزل كمكان أثرى .

كما تم التوافق مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على مشروع ترميم سوق القيسارية بتكلفه 99 الف يورو والممول من مؤسستي "بركات" فى بريطانيا ، ومؤسسة "جيردا هنكل" الالمانية ، بهدف الحفاظ على المكان كمعلم اثرى هام .

واشارت الوزارة الى انها انتهت من حصر اللقى الاثرية لعدد من المجموعات الخاصة لاستكمال مشروع توثيق كافة اللقى الاثرية التي يقتنيها باحثين وهواه من المواطنين ، وكذلك تحديث قائمة المباني الأثرية في البلدة القديمة بغزة لإدراجها رسمياً ضمن صحيفة الوقائع الفلسطينية .

وفى جانب السياحة قالت الوزارة انها نفذت عشرات الزيارات على المطاعم السياحية التي تعمل في ظل حالة الطوارئ للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة وخاصه التي تجهز الطعام للمحجورين، والتي تعمل بالتوصيل الخاص ، كذلك التأكد من خلوها من وجود زبائن يتناولون الطعام داخلها قبل صدور قرار بفتح ابوابها لاستقبال المواطنين .

كما زارت 45 من المطاعم السياحية، و16 من مكاتب السياحة والسفر للتأكد من سلامه وضعها القانوني واتمام إجراءات الترخيص وذلك قبل انتشار جائحه كورونا خارج اماكن الحجر .

وعقدت عدة اجتماعات مع جمعية شركات السياحة والسفر وجمعية أصحاب الفنادق والمطاعم بهدف تعزيز مبدأ النظام والتعاون وحل الإشكاليات التي تواجه أصحاب المنشآت السياحية بمدينة غزة.

وعلى صعيد العمل الإعلامي والتوعوي بأهمية الاثار اصدرت الوزارة عدد 2 بروشور لمواقع اثرية وطباعتهما لتوزيعها على زوار المواقع لزياده الوعى بأهميتها وقيمتها التاريخية ، كما شاركت في مشروع حملة التوعية الالكترونية بأهمية الموروث الثقافي الفلسطيني والتي نظمتها مؤسسة الإغاثة الاولية الدولية .

بينما سهلت دائرة العلاقات العامة تسهيل مهمة 31 وسيلة اعلام مختلفة لإعداد تقارير تلفزيونية عن المواقع الاثرية في قطاع غزة، ونسقت لإجراء 29 مقابلة صحفية مع وسائل اعلام متعددة مرئية ومسموعة ومقروءة لكوادر الوزارة حول المواقع الاثرية وتاريخها ومشاريع الترميم والواقع السياحي في القطاع، وكذلك حول اجراءات اغلاق المواقع بعد اعلان حالة الطوارئ .

وأكدت الوزارة انها ماضية في رسالتها السامية بالنهوض بالواقع السياحي والأثري في فلسطين، والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري ، وحمياه المعالم الحضارية الأثرية من خلال إعادة تأهيلها وترميمها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية ، وتنمية القطاع السياحي وتعظيم دوره الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني.