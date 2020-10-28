بالصور| بلدية غزة تفتتح مهرجان التراث الفلسطيني

غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مهرجان التراث الفلسطيني في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، بمناسبة يوم التراث الفلسطيني ويوم المرأة الفلسطينية.



وحضر فعاليات المهرجان الذي نظمته قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية للثقافة والتراث، عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومديرة القرية م. نهاد شقليه، ورئيس جمعية مخاتير فلسطين الخيرية سيف الدين أبو رمضان، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.



وأكد السراج أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لتعزيز المشهد الثقافي في المدينة والحفاظ على التراث الفلسطيني وإحياء المناسبات الوطنية، وتهدف إلى الحفاظ على الذاكرة والتراث الفلسطيني وحمايته من الاندثار في مواجهة الاحتلال الذي يحاول طمسه.



وتخلل المهرجان عروضًا للدبكة الفلسطينية وأهازيج وأغاني تراثية ووطنية، ومديحًا نبويًا، إلى عرض المنتجات التراثية والفنية والأعمال اليدوية.



يذكر أن يوم التراث الفلسطيني يصادف في السابع من شهر اكتوبر/ تشرين أول من كل عام وهو تقليد حافظ عليه شعبنا وحرص على إحيائه حفاظًا على هويته وحقوقه وتأكيدًا على رفضه لمحاولات الاحتلال الفاشلة لسرقة تراثه وطمسه.

