بلدية خانيونس تبحث احتياجات السكان بحي قاع القرين

خان يونس- الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات قطاع غزة، لقاءً مع أعضاء لجنة حي قاع القرين الواقع جنوب شرق المدينة، وذلك لمناقشة احتياجات ومطالب السكان للنهوض بالحي.

وشارك في اللقاء رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة ، ورئيس لجنة الحي أ. أحمد النجار وعدد من أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء شكر م. البطة لجنة الحي على جهودها المبذولة في خدمة ومتابعة قضايا واحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة التي تعتبر حلقة الوصل بين البلدية والسكان، وتساند كافة أعمال البلدية لتحقيق المصلحة العامة التي ينشدها كل حريص على مقدرات شعبنا، داعياً الجميع إلى المشاركة في وضع الخطط والتصورات اللازمة التي ستساعد على النهوض بواقع أحياء خان يونس.

وثمن م. البطة كافة الجهود المخلصة والتي تعمل على الارتقاء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولها للجميع، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس تولي المشاركة المجتمعية أهمية بالغة لتحقيق مبدأ الشفافية في العمل وتوطيد مختلف العلاقات لما تعكسه من حالة ايجابية تساعد على النهوض بواقع المدينة نحو الأفضل.

ووعد رئيس البلدية بالعمل الجاد وبشكل حثيث من أجل تجاوز المعيقات الطارئة والتي أعاقت تطوير الحي خلال الفترة الماضية، حيث سيتم الشروع في فتح الشوارع المغلقة بالكامل ضمن خطة البلدية وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

من جانبه قدم النجار شكره العميق لإدارة بلدية خان يونس ورئيسها وأعضاء مجلسها البلدي وكافة موظفيها على جهودهم في تقديم الخدمات للسكان والتي لم تتوقف بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، داعيين إلى سرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين التي ستعمل على تعزيز دور اللجنة بالحي

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء عام مع الوجهاء والمخاتير والعائلات من أجل توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحي والرقي به.

