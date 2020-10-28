وزارة الأسرى: توتر وغليان يسود كافة أقسام سجن "جلبوع"

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن حالة من التوتر والغليان تسود كافة أقسام سجن جلبوع بعد الاعتداء على الأسرى صباح اليوم الأربعاء.

واوضحت الوزارة، أن الأسرى أغلقوا سجن جلبوع بالكامل بعد اقتحام جنود الاحتلال قسم (4) وتحديداً غرفتي (7، 8 )، ودخول أعداد كبيرة من وحدات اليمام واليماز والدرور، حيث تم الإعتداء على الأسرى بشكل مفاجئ الساعة السادسة صباحاً والتنكيل بهم والعبث بممتلكاتهم وتخريبها دون أي اسباب حقيقية تستدعي ذلك.

وأفادت بأنه تم إستخدام جميع ادوات القمع والضرب بأعقاب البنادق، مما ألحق أضرارا مادية في الممتلكات وإصابات في صفوف الأسرى.

وأشارت الوزارة إلى أن قيادة الحركة الأسيرة تدرس إمكانية التصعيد واغلاق كافة الأقسام حتى يتم لجم السجان، ووضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يستهدف الأسرى بشكل مستمر.

