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الصحة تحذر المواطنين من التعامل مع مراكز التجميل غير المرخصة

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:43

صورة توضيحية لإبرة البوتكس
صورة توضيحية لإبرة البوتكس

غزة- الرأي

 حذر مدير وحدة الاجازة والتراخيص بوزارة الصحة د.طه الشنطي، من التعامل مع مراكز التجميل غير المرخصة لدى وزارة الصحة، ويأتي ذلك  استمراراً للجهود التي تقوم بها وحدة الاجازة والتراخيص بالوزارة، لمتابعة كافة المؤسسات الصحية في القطاع الصحي غير الحكومي ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين الصحية،

وقال الدكتور الشنطي، إن  غالبية هذه المراكز تعمل في مجال التجميل ولا يحق لها القيام بالإجراءات الطبية التجميلية مثل حقن البلازما (P.R.P)  ) والفلر والبوتكس والميزوثيربي والتقشير الكيميائي والليزر بأنواعه.

وأكد  أن مثل هذه الاجراءات يجب ان تجري على أيدي أطباء متخصصين لما لها من مضاعفات خطيرة مثل الحروق والتشوهات والالتهابات المزمنة، اضافة الى نقل العدوى في حال اجرائها من غير متخصصين.

وأضاف د.الشنطي بأن وزارة الصحة ستقوم بملاحقة الدخلاء على المهن الطبية لمنع كل ما يضر بصحة المواطنين وضمان ان جميع الخدمات الصحية المقدمة تتم ضمن معايير الجودة العالمية. استمراراً للجهود التي تقوم بها وحدة الاجازة والتراخيص بوزارة الصحة، لمتابعة كافة المؤسسات الصحية في القطاع الصحي غير الحكومي ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين الصحية،

كما تهيب وزارة الصحة بالجمهور الكريم عدم الانجرار وراء الاعلانات البراقة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان يتم التوجه الى اصحاب الاختصاص في العيادات والمراكز الطبية المرخصة وذلك حفاظاً على صحتهم

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