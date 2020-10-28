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النيابة العامة: نحترم الحقوق والحريات ونتعامل بمهنية مع أي بلاغ

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:53

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غزة- الرأي:

قالت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين.

وأكدت النيابة في بيان تقلت وكالة الرأي نسخة عنه، أن كافة جهات إنفاذ القانون في غزة تحترم الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي.

وشددت على أنها وتؤكد أنها ستعمل جاهدة لصيانة تلك الحقوق والحريات والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية.

وبينت أنها تحترم كذلك حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم.

وأشارت إلى أنها ستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول.

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